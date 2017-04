Escrito por Redaccion

Villa Mercedes

Semana Santa dejó dos clausuras por vender alcohol fuera de hora

El cierre fue preventivo en ambos casos. Uno de los locales no estaba habilitado.

El feriado extra largo por Semana Santa dejó un saldo de dos comercios clausurados, la causa: vender alcohol fuera del horario permitido. Las patrullas de la Unidad de Control e Inspección Municipal (UCIM), estuvieron al frente de los cierres preventivos y ahora deben esperar que el Tribunal de Faltas determine cuál será la sanción que corresponda en ambos casos.

Silvia Acosta, una de las responsables de UCIM, contó que los procedimientos comenzaron la madrugada del viernes. El primero fue en una vinoteca ubicada sobre la avenida Perón, mientras que el segundo se realizó el sábado cerca del barrio 960 Viviendas, en la calle Tallaferro y Tucumán. "En los dos operativos pudimos constatar que las ventas se concretaron en la madrugada. El primero fue cerca de la una y el segundo, alrededor de las cinco", detalló.

A su vez, la funcionaria señaló que el local de calle Tallaferro, no sólo no cumplió con la norma, sino que tampoco contaba con la habilitación municipal, "por lo que debimos realizar dos actas de falta, una por vender alcohol y otro por no tener permiso para su funcionamiento", aclaró Acosta.

Durante los operativos, la responsable de la unidad manifestó que no pudieron concretar una tercera clausura ya que el dueño se negó a que le colocaran la faja que indica el cierre y que debieron actuar en conjunto con la Policía de la provincia para evitar conflictos. "El negocio está ubicado sobre la calle Pedernera llegando Necochea. Es un ‘24 Horas’ y no es la primera vez que tenemos problemas allí. De hecho ya lo hemos clausurado en diferentes oportunidades”, dijo. “Una persona que trabaja allí –continuó Acosta- no tuvo un muy buen trato hacia los inspectores pero por suerte no pasó a mayores, también contamos con ayuda de los efectivos policiales que nos acompañan siempre y si bien no pudimos cerrarlo, se dejó constancia de que estaban en falta”.

La venta de alcohol entre las doce de la noche y las seis de la mañana (horario que rige en la ordenanza municipal), no es algo que ocurre sólo los feriados o fines de semana largo, por lo que la unidad de control estableció, desde hace algunos meses, un sistema de recorridos que se basa en los llamados que llegan Sistema Único de Reclamos (línea 147).

"Con la información que obtenemos gracias al sistema, lo que hacemos es realizar recorridos por los lugares más problemáticos y estar atentos a que se produzca la venta", señaló la integrante de UCIM.

Aunque las clausuras son recurrentes, Acosta destacó que a partir de este tipo de controles, notan que “muchos de los negocios que antes permanecían abiertos, hoy están cerrando sus puertas más temprano o evitan la comercialización de bebidas. Lo importante es que seamos constantes en la actividad, para que, tanto los comercios como los consumidores, tomen conciencia y respeten las normas. Pero sí notamos que la situación ha mejorado", concluyó.

Fuente: El Diario de la Republica