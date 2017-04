Escrito por Redaccion

Villa Mercedes

Bullying en la escuela: dice que le pegaron "por ser linda"

Una chica de 17 años denunció en Villa Mercedes que fue agredida por una alumna de otro curso.Todo empezó por Facebook en 2016. La familia de la víctima asentó una denuncia en la Comisaría del Menor.

Una joven de 17 años denunció que fue atacada en el establecimiento EPA N° 10 'Maestro Escultor Vicente Lucero'. de La Ribera. La primera que se enteró de lo sucedido fue su madre, con quien la adolescente se comunicó por celular para contarle que una chica la atacó dentro del colegio.

Según la declaración registrada en la Comisaría del Menor, el ataque tuvo lugar en el aula donde tomaba clases la víctima, que en ese momento había ido a buscar sus pertenencias. Ella se encontraba sola, debido a que sus compañeros fueron llevados a otro lugar de la institución para ver una película. La agresora, según consta en la denuncia, ingresó al salón, la tomó con fuerza por el cabello y luego le pegó una cachetada. La chica agregó que también la amenazó, diciéndole que cuando volviera a verla iba a golpearla otra vez, y cada vez que quisiera.

Luego de la acusación ante la Policía, médicos del hospital Braulio Moyano constataron las lesiones, que si bien no revistieron demasiada gravedad, sí dejaron una evidencia de la agresión.

Tanto la víctima como su familia pidieron mantener en reserva sus identidades, ya que habrían recibido amenazas por denunciar el acontecimiento, por lo que pedirán una prohibición de acercamiento. Aseguran que este ataque fue la consecuencia de una serie de intimidaciones que comenzaron en Facebook, a fines del año pasado. “Empezaron a insultarla por ser linda”, aseguró la madre de la menor.

La mujer reveló que el hostigamiento hacia su hija por la red social lo iniciaron otras dos adolescentes, supuestamente amigas de la joven que la atacó y estudiantes de la Escuela Técnica Nº 14 "Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Luis Ángel Lucco". En los mensajes que la víctima recibía, las chicas aseguraban que la iban a golpear cuando la encontraran. Incluso el padre de una de ellas hizo comentarios en la web convalidando el accionar de su hija. En la denuncia se adjuntaron capturas de imagen de la web de las amenazas como prueba.

La hermana de la adolescente agredida, que también asiste a la Escuela N° 14, asegura haber sido abordada en una ocasión anterior por las jóvenes, quienes le anunciaron: “La guacha de tu hermana, por maricona, llorona y botona, va a cobrar en la calle”.

La denunciante afirma haber informado al director del establecimiento de la violencia ejercida contra su hija en las redes sociales, advirtiendo que existía la posibilidad de una agresión física inminente. Pero, según sus dichos, no se tomaron medidas suficientes desde el colegio.

El Diario intentó comunicarse con el director de la EPA Nº 10, Jorge Rozale, primero telefónicamente y después acudiendo a la escuela ubicada en La Ribera. Pero los esfuerzos fueron infructuosos. Posteriormente se comunicó con la Redacción el representante legal del colegio para explicar que Rozale hará declaraciones cuando el caso de bullying esté solucionado.

Las supuestas víctima y victimaria aún concurren al establecimiento. Aunque por decisión de la escuela asisten en horarios diferentes para evitar encuentros indeseados, según afirmó la mamá de la chica agredida. Sin embargo, la mujer consideró que esta decisión es un beneficio para la joven agresora. "Ahora esa chica va cuatro horas por semana al gabinete psicopedagógico de la escuela y hace la tarea ahí, no cumple con la cursada. Mi hija todavía tiene que ir de lunes a viernes y cumplir con todas las normas de conducta", declaró. Por esa razón exige que el colegio disponga un psicoterapeuta particular para atender a la menor atacada. “No considero que la psicóloga del colegio esté capacitada para atenderla, porque se encarga de chicos y chicas de todo el establecimiento, de edades muy diferentes”.

La adolescente afectada está finalizando su ciclo secundario y manifestó que tiene temor al ir al colegio. "Mi hija estuvo un tiempo viviendo con miedo, dormía poco, no quería salir a la calle ni siquiera para comprar el pan, para no encontrarse con la otra chica. Pero durante la semana pasada volvió a ir al colegio. A pesar de todo lo que pasó, no quiere dejar de participar del diseño de los buzos de la promoción, ni de compartir con sus compañeros", expresó su mamá con tristeza y bronca.

El grupo familiar de la joven agredida quiere que la institución realice un acta donde se deje constancia del hecho de violencia y que la supuesta victimaria sea sancionada, o por lo menos se la suspenda hasta que empiece a asistir a una terapia psicológica. "No le colocaron amonestaciones a la chica. No hicieron nada. Tampoco creemos que sea mucho lo que pedimos", afirmaron.

El representante legal del director Rozale reveló que el establecimiento educativo se está preparando para organizar una mediación entre ambas partes con el fin de resolver el conflicto. “Habrá medidas disciplinarias, pero éstas serán de carácter reparador. De ninguna manera se aceptará que el remedio sea una expulsión”, manifestó.

Lamentablemente, el acoso escolar es un problema muy frecuente. Según las estadísticas que todos los años redacta la ONG Internacional 'Bullying Sin Fronteras', en la mitad de los ataques escolares entre mujeres se tiene como motivo la belleza o la femineidad de las víctimas.

El informe de la ONG se nutre de las denuncias que se presentan ante la Justicia y los ministerios de educación. Los casos de bullying en la provincia representan el 5% del total del país, que durante el año 2016 se contabilizó en 1.561.Fuente: El Diario de la Republica.

Fuente: Diario de la Republica