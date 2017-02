Escrito por Redaccion

Villa Mercedes

El municipio entregó aportes económicos a los clubes de la ciudad que participarán del Torneo Federal C

Jorge Newbery, Alianza Futbolística, ATE II y Defensores del Este fueron los clubes beneficiados.

La Municipalidad de Villa Mercedes a través de la Sub Secretaría de Deportes informa que el Vice Intendente a cargo del Ejecutivo, Gustavo Calderón hizo entrega de aportes económicos para las cuatro instituciones de la ciudad que jugarán la edición 2017 del Torneo Federal C de Fútbol.

De la entrega además participó el Sub Secretario de Deportes, Lic. Adrián Flores. La ayuda económica fue para Jorge Newbery, Alianza Futbolística, ATE II y Defensores del Este que compartirán la misma zona y comenzarán a jugar a partir de este viernes. Precisamente la primera fecha será Jorge Newbery vs. ATE (viernes 21.30hs) y Alianza vs Defensores del Este (Domingo 21.15hs), ambos encuentros se disputarán en el estadio Osvaldo Centioni del conjunto Pitojuán.





Fuente: Municipalidad de Villa Mercedes