Una mujer denunció que fue abusada por hinchas chilenos en un micro y detuvieron a los 47 pasajeros

Lo dispuso la fiscal Mónica Carmona, como una medida preventiva hasta tanto se determine si el hecho ocurrió y, en ese caso, quiénes fueron los responsables

Una joven de 19 años denunció que fue abusada sexualmente por hinchas del club de fútbol chileno Colo Colo a bordo de un micro en el que se trasladaba por la ruta 12, en la provincia de Entre Ríos. Por el caso, continúan demoradas las 47 personas que viajaban en el vehículo. El colectivo se dirigía a Brasil, donde Colo Colo jugará la segunda Ronda clasificatoria de la Copa Libertadores, contra Botafogo, el miércoles.

La fiscal a cargo del caso, Mónica Carmona, resolvió demorar a los pasajeros hasta tanto la Fiscalía pueda esclarecer el hecho y el juez de Garantías se expida. El colectivo, mientras tanto, fue secuestrado para que nadie tuviera acceso y de este modo asegurar las pruebas.

Este lunes, la funcionaria judicial indicó que los médicos forenses "no encontraron ningún signo de abuso ni lesiones compatibles con el abuso sexual en el cuerpo de la joven", que afirmó haber sido drogada y abusada durante el trayecto en el ómnibus. Sin embargo, Carmona aclaró que esto "no significa que no haya existido abuso".

La joven se encuentra contenida en un alojamiento de mujeres, mientras Carmona trabaja para coordinar un regreso a Chile, donde vive junto a su familia.

La fiscal informó que el próximo paso será volver a entrevistar a la presunta víctima "para ver si amerita indicar a alguien como autor o autores, o si puede indicar algunas características de alguien respecto del hecho que ella denunció". "No hay nadie imputado, no están en calidad de detenidos, simplemente fueron demorados en un lugar para mientras tanto poder hacer las pericias que correspondan sobre el colectivo", explicó sobre la situación de los pasajeros.

La chica realizó la denuncia cuando el micro en el que viajaba junto a varios hinchas se detuvo en el puesto de control caminero situado en Aldea Santa María, de la localidad de Cerrito, a 60 kilómetros de la capital entrerriana. La mujer, que venía de viaje desde Chile, pidió ayuda a la policía, que dio intervención a la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

