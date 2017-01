Escrito por Redaccion

Provincia

Los útiles escolares llegaron con una suba anual promedio del 25%

En las librerías creen que las ventas recién despegarán a fines de febrero. Prevén que no haya más aumentos antes del 6 de marzo. Según un relevamiento de El Diario, hasta el momento las mochilas mantuvieron su precio.

Aquellas familias puntanas que ya vuelven de sus vacaciones, empiezan a ocupar sus cabezas en el 6 de marzo, el día de la vuelta al colegio, y todo lo que eso implica, sobre todo para el bolsillo. Los útiles escolares ya se venden en librerías y supermercados con un incremento en los precios que va del 20 al 40 por ciento, respecto al año pasado. Para la Capla (Cámara Argentina de Papelerías, Librerías, y Afines) no habrá más aumentos previos al inicio de las clases.

“En promedio, el aumento de los útiles escolares es del 25%. Sin embargo hay productos de la industria del plástico o del metal, que pueden subir hasta el 30%. No hay ningún artículo que se haya disparado en relación a otros”, aseguró Miguel Garro, encargado de la Papelería Lapiz.com. Números parecidos manejaban en otros locales similares como Junín y Atenas.

En declaraciones a “El Cronista”, Daniel Iglesias, titular de Capla, manifestó: “No hay aumentos en febrero y marzo. Los productos suben con el correr del año, pero no depende de la estacionalidad del inicio de clases. Según el IPC, la inflación será de 40% y nosotros estamos 15 puntos por debajo. Todos los costos se incrementaron más".

Siempre suele haber un aumento constante en los precios de los productos, pero el caso de las mochilas llama la atención, porque según el relevamiento que hizo El Diario de la República en algunas de las papelerías de la ciudad, no registró ninguna suba respecto al año pasado.

“Los precios de las mochilas no se movieron prácticamente. Considero que las razones fueron un tipo de cambio estable, expectativa inflacionaria no tan alta, y la sinceridad del mercado. El poder adquisitivo llegó a su límite y evidentemente no tiene sentido seguir incrementado, porque no se va a vender”, explicó Garro.

Los precios varían mucho en cuanto a tamaños, calidad del material, diseño o si son marcas nacionales o importadas. Las mochilas siguen teniendo su techo en $2.000, tal como pasó el año pasado. Las cartucheras de tubo arrancan en $40, y las más exclusivas alcanzan los $330. Algo similar sucede con las carpetas que oscilan su precio entre 60 y 240 pesos.

Aún no se percibe mucho movimiento en las ventas, pero los comerciantes lo aducen a que el ciclo lectivo se corrió unos días, y por eso esperan que en febrero haya un pico de ventas. “Por ahora las ventas vienen muy tranquilas. Hay algunas consultas y listas para el jardín, que se empezó a mover un poquito. Las expectativas para la última semana de febrero y la primera de marzo”, confió el dueño de la papelería.

Los útiles escolares son una necesidad para los alumnos año a año, y parece ser un gasto fijo para los padres. Por eso, pese al incremento en los precios, en distintos locales de venta aspiran a tener un mercado similar al de años pasados.

"Esperamos que se repitan las ventas del año anterior, que fueron aceptable. Pero al empezar las clases más tarde, las ventas que antes teníamos en enero, se perdieron. Febrero va a ser un mes vacacional y muchos se van a ir en la segunda quincena", afirmó Iglesias. Entonces será mejor hacer las compras con tiempo, para no arrancar marzo con un dolor de cabeza.

Fuente: Diario de la República