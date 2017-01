Escrito por Redaccion

Villa Mercedes

Asisten a una perra atacada con un puntazo en las costillas

La hirió el dueño con una sevillana. El hombre tendría problemas mentales. Un vecino dio aviso al Municipio.

Apenas dos días después que encontraran a un perro "despellejado" en su lomo, el Programa de Medio Ambiente debió atender otro caso de maltrato animal. Esta vez los vecinos avisaron que un hombre había dado un puntazo a su propia perra. Uno de los que llamó al 147, el sistema de reclamos del Municipio, tomó a la mascota herida y la cobijó en su casa hasta que llegara el personal del Refugio de Contención Animal.

El ataque se produjo el martes por la tarde en el barrio Pringles, sobre la calle Italia casi Hipólito Yrigoyen, pero el miércoles a la mañana llegó el alerta al Programa. "Un vecino la había entrado a su casa. A simple vista no parece tanto pero es profunda, no es un corte, sino que es un puntazo. Aparentemente sería con una sevillana. Es en las costillas del lado izquierdo, tiene unos tres o cuatro centímetros. La medicamos y estamos viendo su evolución, en principio no hay ningún órgano lesionado", detalló la jefa del área, Laura Ferrer.

Cuando llegaron a buscar a la perra, los vecinos expresaron un gran malestar porque habrían visto el momento del ataque. "Lo ideal sería que los vecinos hagan la denuncia porque según dicen el dueño la habría apuñalado. Por los comentarios, sería esquizofrénico o adicto a las drogas. Pero necesitamos que los vecinos vayan a la justicia porque la ley de maltrato animal dice que el que tiene que hacer la denuncia en la policía o la justicia debe hacerla el dueño del animal o quien presenció el hecho, es taxativa en ese sentido", sostuvo la funcionaria.

Según describió Ferrer acudieron a la casa del agresor pero nadie los atendió y tampoco lo vieron en los alrededores. La vivienda es bastante particular y conocida porque no tiene muebles ni aberturas. El hombre suele deambular por diferentes zonas de la ciudad con un aspecto desaliñado. Debido a los comportamientos que ha presentado, los vecinos le manifestaron a Ferrer cierto temor y cansancio de esas actitudes.

En otras oportunidades, el personal de Medio Ambiente acudió por denuncias de los residentes contra el propietario de la perra pero nunca había llegado a herirlos. "Hemos ido a retirar otros perritos no con ataques, sino por denuncias de que los ha golpeado, que tienen hambre pero no con este nivel de maltrato", explicó Ferrer.

A partir del suceso, labraron las actas que incluyeron la denuncia al 147, un informe que detalla cómo encontraron al animal y el parte veterinario. La documentación fue elevada al Tribunal de Faltas local para que la juez defina un posible permiso para que no regrese a ese hogar y que sea adoptada. "Seguramente se va a dar en adopción porque no se lo podemos devolver al dueño. Será a medida que se recupere y que no manifieste algún daño interno", consideró.

Por el momento, el can sigue en observación en el refugio municipal, con antibióticos de amplio espectro y curaciones diarias, con buenas perspectivas de que se recupere. "Vamos a esperar que la herida cierre de adentro hacia afuera, no quisimos suturarla porque puede quedar la infección oculta, por eso también va a demorar un poco más en que cicatrice", contó Carlos Alaniz, uno de los veterinarios del refugio.





Fuente: El Diario de la República