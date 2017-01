Escrito por Redaccion

San Luis: detuvieron a un hombre por maltrato animal

Es la primera vez que sucede en la provincia. El sospechoso fue denunciado por proteccionistas de animales que presentaron ante la Justicia fotos y videos de un galgo muerto y maltratado. Hubo dos allanamientos en su casa de Juana Koslay. En uno de ellos, secuestraron a otros dos perros.

Un comerciante de venta de leña de apellido Vázquez se presentó el martes a la Justicia por su cuenta acusado de maltrato animal. La causa, que lleva adelante la jueza en lo Penal Virginia Palacios quien está a cargo del Juzgado Contravencional, fue iniciada a partir de la denuncia de un grupo de proteccionistas que presentaron videos e imágenes de un perro de raza galgo, en notable estado de abandono, con heridas en sus patas y atado con alambres en sus extremidades posteriores. El animal habría muerto por las heridas ocasionadas. El hombre declarará este miércoles ante la jueza, quien tendrá 48 horas para definir la suerte del supuesto maltratador.

El Diario de la República difundió hace 4 días la denuncia. Primero se viralizaron imágenes por las redes sociales del animal, que mostraban al can malherido y con decenas de moscas sobre su cuerpo, prueba del deterioro en el que estaba. Estas fotos comenzaron a circular el jueves 12. Un grupo de proteccionistas independientes decidió tomar cartas en el asunto y se acercaron al comercio de Vázquez, ubicado en Avenida del Viento Chorrillero, en el kilómetro 10.

Allí tomaron fotografías del animal, constataron que ya había muerto e hicieron la denuncia a la Justicia Contravencional a las 15 del martes 17. Según los proteccionistas, de alguna manera Vázquez fue alertado de un posible accionar de la Justicia, ya que ese mismo día observaron como él se llevaba unas bolsas de consorcio y bajaba otro animal de una camioneta.

Esa misma jornada a las 18 se hizo un allanamiento, que estuvo a cargo de la Comisaría 5ª de Juana Koslay. Sin embargo allí no encontraron ningún animal muerto. Sí hallaron dos galgos atados. Pero según Cristian Sosa, jefe de la Comisaría, el inspector veterinario no vio signos de maltrato.

Sobre esto los proteccionistas aseguraron de que observaron un "trato amable" de la Policía a los acusados en el allanamiento y que por esto no consintieron el maltrato animal. Sosa negó que “tenga amiguismo con alguien” y que la mujer del acusado, presente al momento de la pesquisa, les explicó que tenían atados a los perros por las gallinas que tenían, para evitar que se las comieran.

El lugar, según datos de la Policía, es bastante amplio: un patio de 40 metros de ancho por 200 de largo, que termina en un río. “Si uno conoce los galgos, saben que son delgados. Pero éstos no estaban en estado de abandono, estaban bien”, aseguró Sosa.

"Lo que me pudo manifestar la gente de la zona es que tenían estos animales para carreras de galgos, pero como ahora están prohibidas, los tenían atados", agregó sobre el caso.

Las proteccionistas no se quedaron tranquilas con la situación y declararon el viernes ante la jueza el episodio de la camioneta. Palacios tomó en cuenta los testimonios, más las fotos y videos que ya habían presentado a la Justicia y ordenó un nuevo allanamiento a cargo de la División Delitos de la Policía, con la consecuente detención de Vázquez por maltrato animal y el rescate de los perros. Los galgos fueron recuperados el sábado por la tarde. Sin embargo Vázquez no estaba en la propiedad y no pudo ser detenido. El lunes el abogado del acusado notificó al Juzgado las intenciones del comerciante de presentarse por su cuenta, algo que hizo finalmente ayer.

Palacios aclaró que el maltrato animal tiene una pena máxima de un año, pero que el objetivo fue “tomar algún tipo de decisión firme para dejar sentado el repudio a conductas de este tipo y en el pleno convencimiento de que los animales tienen una tutela jurídica, como seres vivos”.

La jueza informó que tendrá dos días para definir la libertad, procesamiento o alojamiento en el servicio penitenciario de Vázquez, y aclaró que en la provincia no existen antecedentes de detenciones en cárceles de maltratadores de animales.









Fuente: Diario de la República