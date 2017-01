Escrito por Redaccion

Violencia de Género

Brutal ataque de un hombre a su ex pareja

Raquel Hartwig, de 33 años, es víctima de violencia de género por parte de su ex. "Sentí que me mataba", recordó la mujer. Pide que la Justicia acelere los tiempo y detenga al padre de sus hijos. LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SUSCEPTIBILIDAD DEL LECTOR.

Raquel llegó a Comodoro Rivadavia hace 12 años con la esperanza de conseguir un trabajo para sustentar a su hijo que actualmente es el mayor de cuatro hermanos.

Nunca se imaginó el calvario que le tocaría vivir al año de conocer a José Nemesio Gallardo de 41 años, padre de tres de sus hijos, y hoy su ex pareja, quien al poco tiempo de convivir comenzó con insultos y rápidamente pasó a las agresiones físicas.

Por años, Gallardo golpeó a Raquel, quien nunca se animó a denunciarlo; pero el jueves 19 de enero, día en el que la mujer fue nuevamente golpeada, se armó de valor para denunciarlo públicamente en redes sociales y ante la Justicia. "Hace 10 años que estoy sufriendo violencia", relató a El Patagónico.

La violencia y machismo de José Gallardo es cotidiana tanto contra la mujer como hacia sus hijos y así lo describió: "insultaba a los chicos más grandes, a mi hija la trataba con palabras obscenas. A mí me trataba de lo peor, no podía ir ni una amiga, ni mi suegra porque supuestamente, su mamá, me aconsejaba para que lo deje".

Según publicó El Patagónico, el hostigamiento hacia Raquel era permanente y en una oportunidad en el año 2007 contó que le puso un revolver en la cabeza. "Yo sabía que él llegaba a la noche enojado y tenía un arma, un 38. Entonces un día la descargué porque tenía miedo que me haga algo. Y así fue, llegó un día y me gatilló dos veces".

La violencia llegó a tal extremo que en el año 2013, cuando Raquel se encontraba embarazada Gallardo la golpeó en el piso y además la agredió con un palo de amasar en la cabeza: "tengo una cicatriz por eso", expresó. "Me ha roto el tabique, tengo cicatrices en la cabeza, el hombro, me ha golpeado y pateado en el piso estando embarazada".

En una oportunidad, sostuvo que los hijos que tienen en común, también fueron víctimas del sujeto que vive y trabaja en una bloquera del barrio San Martín.

"Yo tenía miedo de denunciarlo porque me decía ´te voy a sacar a los chicos, vos estas sola y no tenés a nadie, me dijo que me iba a hacer desaparecer", relató.

El miedo que aún sigue, porque el sujeto de 41 años si bien hace dos días se lo notificó en su domicilio que pesa una orden de prohibición de acercamiento, está en libertad. Hay una denuncia penal que ya fue elevada en la Comisaría de la Mujer.

La mujer dijo que tomó coraje al entender que "mis hijos están creciendo y tengo que cortar con esa cadena. Y con ayuda de la abuela lo estoy haciendo".

"Llegaba a la noche, enojado y se acostaba a dormir", manifestó la víctima quien agregó que Gallardo tiene problemas con la bebida y drogas. "Fue violento toda la vida, a la hermana también le pagaba", finalizó con un solo pedido: que la justicia no la deje sola.





Fuente: Minutouno