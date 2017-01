Escrito por Redaccion

Provincia

El costo de "llevársela a marzo": preparar una materia sale hasta $2 mil

La cifra depende de la cantidad de horas que necesite el alumno, para incorporar los conocimientos.

Para algunos chicos las vacaciones de verano llegaron a su fin, para otros ni siquiera existieron, y es que el fantasma de las materias desaprobadas durante el año pasado apareció en el horizonte. El único remedio es volver a estudiarlas, para, en casos más jugados, pasar de año. Una opción tan antigua como llevarse asignaturas, es acudir a un profesor particular. La alternativa les cuesta a los padres entre $500 y $2 mil por materia. Como la mayoría de los docentes cobra por hora, el precio final va a depender de la cantidad de tiempo que el alumno necesite para incorporar los conocimientos.

Con una amplia experiencia en distintas áreas, Liz Muñoz, imparte clases particulares desde hace 15 años. “Las materias que más se llevan son Lengua y Matemáticas y en último lugar han aparecido, en estos tiempos, las Artes Plásticas. Son muy pocos casos, pero en todos, los chicos se concentran tanto en lo más difícil, que las descuidan”, detalló. Según Liz se necesitan alrededor de 10 clases (20 horas) para estar listo para rendir una asignatura. Si tiene más de una, el tiempo requerido deberá aumentar. Aún así, explicó que ella no ofrece garantías. “A la hora de presentar un examen siempre van a influir los nervios del estudiante, el humor del docente y miles de factores más”, enumeró.

El precio por hora depende de cada maestro. Algunos cobran los 60 minutos a $75, otros a $100 y a $200. El valor final surgirá de si el chico necesita aprender todo de cero, o sólo algunas consignas o temas. “Yo he tenido chicos a los que preparo durante un mes, con una rutina de dos horas, tres veces por semana, y a otros que con cuatro clases ya asimilaron todo. Siempre cada caso va a ser particular”, contó Miriam Calderón, que enseña Inglés, Biología y Matemática.

No todos pueden pagarlo. Los docentes consultados afirmaron que en los últimos cinco años, el número de alumnos de escuelas públicas disminuyó. Actualmente los que más solicitan el servicio son de instituciones privadas.

La forma en la que explican los docentes también varía. Están los que preparan a varios chicos a la vez, y los que ofrecen un tiempo más personalizado. Y también está el compromiso de los niños, pero también el de los adultos. “No recibo a padres que te traen a sus hijos a último momento. Yo no hago milagros, y tratar de meter todo un año en una semana, no sirve”, comentó Miriam. La docente Laura Torres, contó que ella da apoyo escolar durante todo el año, y eso ayuda enormemente a no llegar con malos resultados al final. Dijo que una de las principales fallas es la comprensión lectora, que hace que no puedan entender lo que leen, pero tampoco resolver un problema matemático.





Crear hábitos

Estudiar, mantener el hábito, desaprobar y tener miedo a volver a rendir, no es exclusivo del Nivel Primario y Secundario. Eso notó la abogada Julieta Ramírez Carbajo al darse cuenta de que sus alumnos universitarios no sabían estudiar. Luego de un camino de estudio y formación, la profesional ahora dedica parte de su tiempo al "couching educativo". Un proceso de algo más o menos de ocho clases de una hora, personalizadas, donde brinda métodos de estudios a alumnos de último año del secundario y a universitarios. “ Les enseño a resumir, a saber qué es importante y que no, a hacer fichas. Hago que una hora de estudio valga tres. Nada de esto es fácil, requiere voluntad y motivación”, contó la abogada, que les hace repetir a sus pupilos, como si fuera un mantra la frase “yo puedo”. “Es elemental dejar de lado la negación”, remarcó. Sus montos son más elevados que el de otras docentes, pero su método parece que es efectivo. Por skype atiende las necesidades de chicos de otras provincias.

Fuente: El Diario de la República