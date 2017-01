Escrito por Redaccion

Basurales clandestinos

Centenares de cajas con videos y dvd´s fueron arrojados a la vera del paseo de la dársena

Pertenecían a un video club que habría cesado su actividad comercial. No se sabe aún quienes fueron los responsables de semejante delito ambiental. El lugar se ha convertido en basurales clandestinos desde hace tiempo, pese a los esfuerzos y limpieza permanente por parte del municipio. Horizonte TV fue quien denunció el daño ante las autoridades municipales.

Los animales sueltos en la vía pública fueron un verdadero dolor de cabeza para las autoridades durante décadas en la ciudad. Con un trabajo mancomunado entre municipio y ONG´s vinculadas a la problemática el tema fue encausado y en los últimos años la situación pudo revertirse.

Lamentablemente otro de los graves problemas que aquejan a Villa Mercedes, los basurales clandestinos, parecen no tener solución. A lo largo y ancho de la ciudad proliferan y se multiplican día a día. El servicio de recolección de residuos en ésta ciudad puede catalogarse como “eficiente”, pero evidentemente esto parece que no resuelve los problemas. Las autoridades están desconcertadas y pese a los esfuerzos parece no encontrarle la vuelta a un tema que muchos lo catalogan como “déficit cultural”.

En un recorrido realizado por un equipo periodístico de Horizonte TV en la zona oeste de Villa Mercedes, corroboró ésta “triste realidad” convertida por estos días en “un grave problema”. La sorpresa fue aún mayor cuando en el camino paralelo al paseo de la dársena aparecieron tirados cientos de dvd’s y videos de cinta con sus respectivas cajas. Las autoridades de la Unidad de Control de Inspecciones Municipales (UCIM) se hizo presente en el lugar, luego de haber sido alertados. Las cajas tenían identificaciones del local comercial y la dirección respectiva. Los inspectores realizaron las actas y los “presuntos propietarios” fueron notificados de la infracción, pero para sorpresa quienes allí vivían realizaron un descargo aduciendo que ellos se “habían desprendido” del negocio y la mercadería hace 10 años atrás. Pasaron por los estudios de Horizonte TV y dieron su versión.

El material aún permanece en el lugar. Seguramente en los próximos días el mismo será limpiado por el municipio, como toda la zona lindante, pero a los pocos días nuevos focos de basurales clandestinos surgirán allí y en otros sectores. Una problemática que crece y parece no tener fin. El municipio mantiene un slogan sobre la ciudad: “Un Villa Mercedes Grande”, pero estas acciones ocasionadas por los mismos vecinos parece no querer ser condescendiente de aquella frase.

Fuente: Horizonte TV