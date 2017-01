Escrito por Redaccion

Crecieron un 47% los delitos cometidos por menores de edad

La mayoría incurrió en robos y hurtos durante 2016. Los adolescentes fueron reintegrados a su familia.

En la ciudad de San Luis, en 2016, creció la cantidad de casos de menores de edad de entre 13 y 17 años, con causas judiciales en un 47% con respecto al 2015, así lo detalló un informe que proporcionó la Comisaría del Menor. Aseguraron que los delitos más comunes son el hurto y el robo.

Ya sea por huir de la familia, por andar en la calle, querer trabajar o salir a delinquir, en el 2016, 890 chicos pasaron por la Comisaría del Menor. Fueron 50 más que en 2015, pero la cifra sigue constituyendo un llamado de atención para la sociedad, los organismos públicos y los padres en general. "Del total 778 son hombres, y 112 mujeres y las edades van de 13 a 17 años. También detectamos que de ese universo 128 fueron pedidos de paradero, suelen ser chicos que por diferentes circunstancias se escaparon de sus casas, puede ser causada o voluntaria", explicó Pablo Vieytes, subjefe del Departamento Judicial, quien presentó el informe.

De los 890 ingresos a la dependencia policial, 499 fueron con causa judicial -160 casos más que en 2015- es decir que cometieron algún delito y se le hace un sumario penal. Otros 391 chicos entraron, pero no por delitos, sino por vagar, mendigar, tomar alcohol o drogarse en la calle.

Los datos se conocen justo en el momento en el que el Estado nacional pide la reforma del Régimen Penal Juvenil y que uno de esos cambios sea bajar la edad de imputabilidad de los menores hasta los 14 años, una medida que ha generado diversas opiniones y hasta la oposición de la Iglesia Católica.

Según Vieytes, "existe reincidencia en los que cometen delitos. Al menor se le lleva un registro de ingresos y sus causas a pedido del juez. Es un seguimiento que tiene una función judicial". Cuando toma intervención la Policía, ellos trasladan al chico a la Comisaría del Menor donde le hacen una evaluación psicológica, le dan asistencia médica, se le toma declaración, citan a los padres y comprueban su identidad, luego la Policía informa al Juzgado y el menor queda a disposición del juez.

"En la mayoría de los casos son reintegrados a los padres, salvo que la familia no esté en condiciones de contenerlo, entonces el juez determinará qué hará con el menor. En esos casos puede que lo posicione con una familia sustituta o tome otra determinación", sostuvo y aseguró que una vez que cumplen la mayoría de edad -18 años- este registro desaparece, empiezan de "cero".

"Algo que observamos es que la violencia dentro de la escuela, entre chicos, persiste. También hay mucha agresión familiar, sea entre los cónyuges, como de padres a hijos y viceversa", manifestó.

Sobre la reincidencia, la defensora de Menores, Marcela Torres Cappiello, explicó que "es un claro llamado de atención para nosotros, pero no es algo que se tenga en cuenta desde lo penal. Sin embargo se da intervención a todos los organismos del Ejecutivo con competencia en la materia. Por ejemplo, es muy común el tema de la adicción que son casos que para el Programa de Adicción; todo lo que es educación, ya sea deserción escolar o algún otro problema relacionado, se da intervención al área de Educación que corresponda, y fundamentalmente trabajamos con el Programa Desarrollo Humano y Protección Social que depende del Ministerio de Desarrollo Social, porque a ellos les compete este problema y también pueden articular acciones con los otros ministerios para tratar de resolver el conflicto familiar, pero es una tarea muy difícil".

Torres Cappiello expresó que "lo fundamental es lograr una transformación en el chico y en la familia que la mayoría suele estar desintegrada. También hay violencia, deserción escolar, padres sin trabajo, escenarios que hacen necesario que se tome contacto con la Justicia". Además aseguró que existen mecanismos para ayudar a los papás, por ejemplo enviándolos a la escuela para padres perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social que brinda herramientas y los fortalece frente a sus hijos.

"Tenemos la Comisaría del Menor actuando en todos estos casos porque no hay otro organismo que lo haga, la Policía no tendría que estar involucrada, pero todo tiene que ver con la asignación de recursos que se dedica y la organización institucional que se plantea para abordar el problema. Muchos niños nos dicen que no saben por qué los fue a buscar la Policía, y es porque no tenemos otro modo de hacerlo. Creo que necesariamente hay que modificar todo el sistema de niñez a nivel legislativo para cambiar lo que podamos en beneficio de los chicos", concluyó.

