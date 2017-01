Escrito por Redaccion

Policiales

Villa Mercedes: vendía animales silvestres por internet y lo descubrieron

En una emboscada proteccionista, el Municipio y la Policía, lograron retenerle las especies y una motocicleta.

Por un momento, Javier Sombra pensó que la jugada le iba a salir bien. Hace días, mientras ofrecía loros chaqueños y tortugas de tierra en Facebook, uno de los usuarios de la página quiso comprarle alguno de los animales silvestres. Pero hasta el lunes a la noche, nunca se dio cuenta que su comprador era un proteccionista encubierto. Éste lo citó en una esquina del centro y fue allí donde policías de la Brigada Rural y la sección Canes, acompañados por funcionarios del Programa Medio Ambiente, lograron interceptarlo y le secuestraron tres aves y dos tortugas.

Hace unos veinte días, integrantes del grupo Proteccionistas Unidos se toparon con la publicación en una página de compra y venta en la red social. Lejos de ignorar la oferta de Sombra, que en ese momento utilizaba un usuario diferente a su nombre real, decidieron armarle una emboscada. "Lo veníamos siguiendo por Facebook, siempre vende animales de este tipo. La comercialización de las especies silvestres y sobre todo de las aves, es ilegal. Entonces nos comunicamos con él y quedamos en comprarle los loros. Pero llevó tiempo concretar el encuentro ya que son muy vivos y no se lo venden a cualquiera", contó Sol Martínez, referente de la organización.

Cuando por fin cerraron el trato, por el cual llegaron a ofrecerle hasta dos mil pesos por los tres loros y unos seiscientos por cada tortuga, citaron al hombre en la esquina de Buenos Aires y San Martín, en pleno centro. Antes, los voluntarios le dieron aviso a la responsable del área municipal de Medio Ambiente, Laura Ferrer y la funcionaria se contactó con la división Canes y la Brigada Rural para que se acercaran al lugar.

"Nos encontramos con una pareja que iba en moto 110, en la cual también iba un niño. Cuando nos acercamos vimos que trasportaban una caja con dos loros. Pero en la baulera, llevaban otra que contenía un pichón más y dos tortugas pequeñas. En total se le secuestraron tres loros y dos tortugas", apuntó Ferrer y añadió que gracias a la fuerza de seguridad, pudieron evitar la venta.

El subcomisario Ramón Escudero, interino de la Brigada Rural y responsable de la Sección Canes de Mercedes, explicó que es un delito "contravencional por lo que se le labró un acta por la tenencia de este tipo de animales". Dijo que además le secuestraron la moto ya que el propietario no tenía sus papeles. "El tema quedó a disposición del área Biodiversidad de la Provincia", señaló.

Hasta ayer a la tarde, dos de las aves estaban al cuidado del Programa Medio Ambiente, mientras que el loro más pequeño y las dos tortugas quedaron al resguardo de las proteccionistas.

"Estamos esperando a que Biodiversidad (de la Provincia) venga a retirarlos porque no pueden estar más en cautiverio y en la ciudad no tenemos un lugar adecuado para ellos. Lamentablemente el lorito está muy mal, muy decaído, no sabemos si va a sobrevivir. Las tortugas también, les cuesta comer porque son bebés. La gente no sabe que todo este tipo de cosas le pueden provocar enfermedades a los animales, que nos la pueden transmitir, como la psitacosis", advirtió Martínez. Ferrer añadió que a las dos aves, que están bajo el cuidado municipal, le dieron medicación para prevenir cualquier virus. "Se les está dando agua con un antibiótico, es un tratamiento para evitar cualquier enfermedad o por si está enfermo, para que se cure", sostuvo.

Los proteccionistas y los municipales, advirtieron a los mercedinos sobre la compra, venta y tenencia de animales silvestres o salvajes. "Está prohibido y sufren mucho. La mayoría de las aves son traídas desde el norte del país, están lejos de su madre, son bebés. La gente no tiene conciencia de las enfermedades zoonóticas que tienen para nosotros. Si la gente no comprara, no habría venta", reflexionó Martínez.





















Fuente: El Diario de la Republica