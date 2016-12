Escrito por Redaccion

Su novio la quiso matar mientras dormía, pero se resbaló con la sangre y ella pudo escapar

Tras una discusión por celos, la mujer se fue dormir. Desfigurada, logró escapar y salvarse. El hombre está prófugo

Para Mariela González la última Nochebuena quedará marcada para siempre por el horror que tuvo que sufrir a manos de su novio. Luego de una discusión de pareja por celos, la joven decidió terminar con el entredicho y se fue a dormir. Sin embargo, en lugar de apaciguar los ánimos, lo que hizo fue despertar aún más la furia del hombre, quien la despertó literalmente a los golpes.

Todo ocurrió en el barrio Zeballos, en la localidad de Florencio Varela. "Sentí que me mataba, no podía respirar, la sangre manaba de mi boca, me había resignado, este es mi fin pensé….", describió la mujer de 40 años al portal El Radar del Sur.

Según detalló, estaban en pareja desde hacía un año y medio aunque en el último tiempo, el hombre la cuestionaba por un trabajo que había conseguido de noche, que consistía en cuidar a una abuela.

"No me creía. Discutimos, le dije que no iba a seguir peleando, me fui a la cama. Me quedé dormida y de repente los golpes me despertaron, él estaba sobre mí, me pegaba una y otra vez. Trató de ahorcarme, de una piña me sacó dos dientes, la sangre me ahogaba, me arrastró hasta la cocina, en el piso subió sobre mí y me apretó con fuerza la garganta", prosiguió.

Todo ocurrió en apenas minutos. Los suficientes para desfigurarla y por el nivel de violencia, Mariela está segura que el objetivo era matarla. Hoy está viva de milagro. En medio del ataque, le vino la imagen de sus hijos a la cabeza. Con las pocas fuerzas que le quedaban se defendió y lo empujó. "Se resbaló con mi sangre, lo volví a empujar y pude salir corriendo a pedir ayuda", detalló.

Salió corriendo a buscar ayuda pero el hombre logró escapar. Aún permanece prófugo.

