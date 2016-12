Escrito por Redaccion

Policiales

La mamá del asesino de Santa Fe: "Merece la pena de muerte"

Marcela Asensio, la madre de Marco Feruglio, dijo que su hijo "merece la pena de muerte" por haber matado a cuatro familiares de su novia en Santa Fe.

La mujer publicó una desgarradora carta en Facebook en la que se unió al reclamo de las entidades que trabajan en temas de violencia de género y dijo que si el Estado hubiera actuado, quizás su hijo no habría cometido esa matanza.

Romina Dusso, la pareja de 20 años de Feruglio, lo había denunciado el viernes después de que él le diera una paliza, y buscó refugio en la casa de su padre. Feruglio la fue a buscar a su vivienda de Sauce Viejo: no la encontró, y mató a la madre de la chica y a la pareja de la mujer. Luego, en la casa del padre de Romina, en la ciudad de Santa Fe, acuchilló al hombre y a su otra hija, de 15 años.

"Soy la mamá del asesino del cuádruple crimen. Hace dos días que leo y veo comentarios de personas que hablan sin saber por qué ocurrió esta desgracia tan desgarradora!!! No creo que todos sean o vayan a ser libres de pecados!!! Acá hubo un problema de fondo que comenzó hace varios años y ambas familias somos culpables, como ustedes quieran tomarlo. Tratamos de buscar soluciones, pero hubo fallas que no pudimos controlar. A veces este tipo de parejas creen que las cosas van a mejorar y empeoran", empieza la mujer en la carta que publicó en Facebook.

Asensio dice que ella está "del lado de la familia Dusso" y asegura que Gustavo Dusso, el padre de Romina, "era buena persona, lo recuerdo con esa sonrisa como vergonzosa". De Nicolás Estrubia, el padrastro de Romina, describe que "siempre buscaba la calma" y con Claudia, la madre de la joven, "no nos poníamos de acuerdo, pero no era mala persona". De Camila, la adolescente asesinada, afirma que era "una pobre inocente mi vida, que no tenía que morir!!!". La mujer asegura que "hubiese querido con todo mi ser abrazar y pedir perdón a esa familia. Mi dolor fue inmenso, creo morir también, no podía creer lo que veía. Jamás en la vida pensé pasar por algo semejante!! Quien se prepara para esto?? Yo no estoy disfrutando o dándome una comilona en mi casa, estamos destruidos todos!!!".

En este punto, la mujer afirma que "quizá si la justicia hubiese actuado en su momento, quizá si a mi hijo no le hubieran dado las llaves y la tarjeta del edificio no hubiese pasado esta demencial tragedia". Y sigue con una frase durísima: "Mi hijo, más alla de su locura, o carga psicológica, o como quieran llamarlo, pobrecito, se merece como dicen ustedes la pena de muerte!!!".

Asensio insiste en que "hay mucha gente que está sufriendo" y remata: "Quédense tranquilos que mi hijo Marco Feruglio no va a salir nunca más y solo Dios sabe lo que le espera. Yo ahora tengo que restablecer mi familia y apoyar a Romina y abrazar a mis nietos. Nosotros no somos asesinos y yo no crié un asesino, nuestras vidas ya no serán las mismas".

Fuente: Minutouno – Horizonte TV