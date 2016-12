Escrito por Redaccion

Santa Fe

Cuádruple crimen: mató a los familiares de su ex para causarle "sufrimiento"

El joven detenido tras los asesinatos de cuatro personas cometidos en la localidad de Sauce Viejo y la ciudad de Santa Fe se negó a declarar ante la Justicia y quedó formalmente imputado de dos de los homicidios.

Se trata de Marcos Feruglio (25), a quien acusaron formalmente de asesinar a puñaladas a su ex suegro Gustavo Dusso (45), su ex cuñada Camila (15); y de intentar matar a su ex pareja Romina (20) y a la actual pareja del hombre, María Noelia Huss (44).

Los fiscales de Homicidios de la ciudad de Santa Fe, Jorge Nessier y Cristina Ferraro, dijeron esta tarde que también cuentan con "indicios" de que Feruglio asesinó horas antes a su ex suegra Claudia Oliva (44) y la pareja de ésta, Nicolás Estrubia (32), en una vivienda de la localidad de Sauce Viejo.

En ese sentido, los investigadores secuestraron abandonada en la capital santafesina una Ford Ranger blanca propiedad de Estrubia, la cual se cree fue utilizada por el sospechoso para trasladarse desde una escena del crimen a la otra.

Por su parte, Romina Dusso, con quien Feruglio tiene tres hijos en común, permanecía internada en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe con múltiples heridas de arma blanca, al igual que Huss; aunque las dos mujeres no corren riesgo de vida, dijeron los informantes.

"Mi hermana me dijo que Marcos Feruglio ingresó al departamento, mató a Gustavo Dusso de una puñalada en el pecho y otra en el abdomen", contó a Télam Victoria, hermana de Huss, a quien llaman "Marita".

Luego agregó que "cuando Romina Dusso se levanta, él (por Feruglio) le tumba la puerta de la habitación para agredirla" y que en ese momento "Camila intenta defender a su hermana" y es asesinada de "una puñalada en el estómago y otra en la cabeza".

"Seguidamente, se levanta Marita y la atacó con el cuchillo cortándola en el cuello, espalda y brazos", indicó Victoria y añadió que los hijos de Romina "se salvaron porque quedaron encerrados en otra habitación, bajo llave".

En tanto, este domingo a las 13 se llevó a cabo en los tribunales de la capital santafesina la audiencia de imputación de Feruglio ante la jueza de Investigación Penal Preparatoria (IPP) Sandra Valenti.

En esa audiencia, los fiscales Nessier y Ferraro manifestaron que "todo lo ocurrido" en el departamento de los Dusso, situado en 25 de Mayo al 1600 de la ciudad de Santa Fe, "fue realizado por el imputado para causar sufrimiento a su ex pareja y madre de sus tres hijos".

Por ello es que, los fiscales entendieron que los casos de Gustavo, su hija Camila y su pareja Huss se trataron de homicidios calificados -el tercero en grado de tentativa- "por ser realizados con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la cual se ha mantenido una relación de pareja".

Mientras que por lo ocurrido contra Romina, los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) consideraron que se trató de un intento de homicidio "calificado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género".

Luego de la acusación fiscal, Feruglio se negó a declarar ante la jueza Valenti, quien dispuso que el miércoles próximo se lleve a cabo una nueva audiencia para definir la prisión preventiva del imputado.

Fuente: Minutouno – Horizonte TV