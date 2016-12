Escrito por Redaccion

Villa Mercedes

410 familias pasarán las Fiestas en su casa propia

El Gobierno entregó las llaves de sus hogares a los nuevos propietarios en un emotivo acto realizado en el Palacio Municipal de los Deportes “José María Gatica”. Forman parte del plan “Progreso y Sueños” y están ubicados al este de la ciudad.

Con un emotivo acto realizado en el Palacio Municipal de los Deportes “José María Gatica”, 410 familias de Villa Mercedes cumplieron este miércoles, el sueño de la casa propia. La ceremonia, que comenzó pasada las 17, estuvo encabezada por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá.

“Las viviendas sociales son para la gente que lo necesita; para los hombres y mujeres de San Luis. Los que nos critican, deben saber que no es correcto; no está bien que venga una persona y aparezca hoy, se lleve una vivienda, la venda y termine ganando muchísima plata y que deje sin casa a quienes lo necesite. No está bien", dijo el Gobernador, quien además destacó la política habitacional que lleva adelante la Provincia y resaltó el desempeño de la interventora de la Secretaría de Viviendas, Ángela Gutiérrez de Gatto.

Rodríguez Saá también les deseó a una feliz Navidad y Año Nuevo propietarios, quienes hoy recibieron las llaves y se preparan para pasar las Fiestas en su casa, que están ubicadas al este de la ciudad.

La nueva entrega realizada por el Gobierno provincial formó parte del plan “Progreso y Sueños”.

Fuente: Diario de la Republica – Horizonte TV