Villa Mercedes

Un joven esquizofrénico rompió dos vidrieras y cuatro coches

Un joven discutió con él porque miró a su mujer. Eso lo alteró y empezó a lanzar pedradas.

Los vecinos y los comerciantes de la esquina de Riobamba y Balcarce ya conocen a Lucas Guevara. Saben que a veces el joven sale a la vereda, se para enfrente de algunos y, de la nada, se les queda mirando un buen rato, algo que a ellos no les llama la atención. Saben también que no lo hace adrede, sino que es la esquizofrenia la que lo comanda. Pero la pareja con la que se cruzó anteayer no sabía eso. Al otro chico no le gustó cómo había mirado a su esposa, le dijo que dejara de hacerlo y empezó a discutirle. El padre de Lucas trató de explicarle y fue aún peor. La sola escena confundió y alteró a Lucas. Y comenzó a tirarle piedras a los negocios de enfrente y a los coches que estaban en la cuadra.

Rompió las vidrieras de la panadería "Dulce Sensación" y de "Beltone", un local que vende audífonos. Destrozó los parabrisas de un Renault Fluence, un Symbol, un Ford Escort y un Chevrolet Classic, y a uno también le quebró una ventanilla.

Pero todos los daños fueron reparados de inmediato por la familia de Lucas. A las 9:30 de ayer las vidrieras de los comercios ya habían sido reparadas, al igual que los vehículos.

Guevara continúa internado en el policlínico regional de Villa Mercedes, detalló Gustavo, su hermano. Los médicos lo mantienen sedado, mientras sus padres tramitan la derivación a un centro médico de Córdoba.

No hallan otra alternativa. Hace cinco años que el joven de 19 años sufre de esquizofrenia y hasta el momento no sigue un tratamiento. No porque su familia no lo acompañe, sino porque casi no hay especialistas que traten esa patología en la provincia y les resulta aun más imposible conseguir los medicamentos que le recetan, comentó Gustavo.

Aparte de eso, los Guevara hacen lo posible para vigilar a Lucas. Se turnan, y cuidan que nunca salga solo a la calle, por miedo a que algo lo altere y sufra un nuevo brote psicótico.

Pero anteayer eso que temen tanto pasó incluso cuando tenían toda su atención puesta en él. El joven se había alejado apenas diez metros de la puerta de su domicilio. Estaba afuera de "Dulce Sensación". Pero su papá lo cuidaba desde Riobamba 62, de la vereda de su vivienda y del local de acolchonados "Shalon", que la familia tiene de hace años.

Fuera de la panadería había una mujer. Ella tenía un tatuaje. Eso le llamó la atención a Guevara y clavó la mirada en el dibujo, contó Cristian Suárez, el empleado del negocio.

La chica se asustó, pensó seguramente que el muchacho le haría daño y entró al comercio, donde estaban su marido y sus nenes comprando. Cuando la pareja salió de la panadería, Lucas seguía fuera, con la mirada puesta en el tatuaje.

Eso molestó al cliente de "Dulce Sensación". Entonces, se acercó a Guevara y le pidió que se disculpara por haber mirado "raro" a su mujer. En eso se allegó el padre. "El chico le dijo al hombre que se hiciera cargo de su hijo y ahí empezaron a empujarse entre los tres", relató una fuente.

En un momento, Lucas consiguió zafarse de la pelea. Corrió hasta la vereda del frente, tomó un pedazo de cemento del cordón, que había quedado suelto, y lo arrojó con fuerza al piso. Así, lo partió en decenas de pedazos. Y empezó a tirar esos trozos en todas las direcciones.

La primera pedrada destruyó, por completo, la vidriera de la panadería. Las siguientes rompieron los parabrisas de dos autos que estaban estacionados, la de "Beltone" y la de otros dos coches que circulaban, pero no podían pasar porque el joven se había parado a mitad de la calle.









Fuente: Diario de la Republica – Horizonte TV