Escrito por Redaccion

San Luis

Alberto entregó el bono de fin de año a 4.500 municipales

El Gobernador repartió los cheques de 2.500 pesos a los trabajadores de tres departamentos.

Quería venir personalmente, a mirarlos a la cara en esta situación difícil, así y todo estamos juntos, decirles que vamos a estar juntos”, manifestó el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, ante los empleados municipales de las localidades del Departamento Pedernera. El mandatario encabezó ayer dos actos en los que entregó el bono de 2.500 pesos que beneficia a cuatro mil quinientos trabajadores de municipios de tres distritos.

Fue una mañana de sonrisas multiplicadas entre los municipales al recibir el pago de esa ayuda económica que el Gobierno provincial había anunciado a principios de mes, luego del acuerdo con los intendentes. El primer acto de entrega incluyó a los agentes comunales de Pueyrredón y Pringles y tuvo como escenario el estadio Ave Fénix, y al mediodía fue el turno de los trabajadores del Departamento General Pedernera. Un día antes se habían distribuido los cheques en las otras localidades de los demás departamentos provinciales.

“Saben desde cuándo estoy pensando en el bono, desde julio, agosto. Quién no sabía que se venía un diciembre, enero, febrero caliente en la Argentina. Porque si se enfría la economía, la canasta familiar se pone triste y empieza a haber problemas, economía fría…pueblo caliente”, contó Rodríguez Saá durante el acto de Villa Mercedes.

El Gobernador explicó que tras anunciar el bono para la administración provincial (7.500 pesos en tres cuotas), comenzó a recibir consultas de algunos trabajadores municipales y consultó con algunos intendentes sobre la posibilidad. “Lo llamé a Ponce de San Luis y a Merlo de Villa Mercedes, me dijeron que por supuesto, que eran absolutamente solidarios y que ellos querían lo mejor para los municipales, así surgió este bono”, dijo el mandatario provincial.

Todos los trabajadores recibieron cheques para cobrar su dinero, excepto los villamercedinos que desde ayer y hasta mañana inclusive podrán dirigirse con su DNI a cobrar directamente en la sucursal del banco Supervielle, que los atenderá especialmente a partir de las 14:30, según manifestó la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur.

El Gobernador entregó el bono y aseguró que a pesar de la compleja situación económica nacional, trabajará para que la provincia no sienta el impacto que sufren otros argentinos y se mantenga activa. “Quiero decirles que vamos a estar juntos, a San Luis el hambre y la miseria no van a llegar; y si llegan, los vamos a combatir y solucionar de la forma más inmediata. Y no habrá ajustes, no queremos desocupados, queremos que todos tengan trabajo. Por eso vamos a defender a la familia municipal hoy, y a todas las familias”, expresó Alberto.

La decisión del Ejecutivo provincial de tender una mano a los municipios implica una erogación total de 112,5 millones de pesos y fue celebrada por todos los intendentes, ya que además de ser un aliciente extra para su personal, esos fondos repercutirán también en el resto de cada comunidad.

Fuente: Diario de la Republica – Horizonte TV