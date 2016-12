Escrito por Redaccion

Policiales

Le robaron $44 mil y un juez falló para que le devuelvan sólo $1.500

La Justicia entendió que el ladrón, conocido de la víctima, no tiene medios para resarcirla de otra forma.

Hace poco más de un año, Héctor Sebastián Reta se quedó sin los ahorros que tanto le habían costado y con los que, según dice, iba a comprar un lote para no morirse en rancho ajeno. Se los robó un hombre al que conoce de toda la vida, un vecino suyo que debía ir a verlo por un trabajo y que en su lugar terminó irrumpiendo en su casa, en Alto Pencoso, para hacerse de unos 44 mil pesos en efectivo que estaban guardados en un placar. Pese a esa traición, a la víctima lo que más le dolió fue la respuesta de la Justicia, que acordó que el ladrón no vaya a juicio a cambio de que le devuelva la suma de 1.500 pesos en tres pagos. “Dicen que porque tiene cuatro hijos y no tiene casa no le pueden hacer nada ¿Y yo? ¿Y lo que me robó a mí? ¿Puede ser así la Justicia? ¿Qué es lo que pasa con la Justicia?”, repitió Reta una y otra vez, en una entrevista con El Diario.

Reta tiene 74 años y nació en San Luis, pero pasó gran parte de su vida trabajando en Mendoza. Tuvo tres hijos, enviudó y regresó a suelo puntano, solo, a cuidar un campo en la zona de Jarilla. Así conoció a Walter Ceferino Olguín, que por entonces era un niño y vivía en un rancho al final de la propiedad que Héctor tenía a cargo. “Con los hermanos iban a casa a comer, a buscar agua para tomar. Yo les daba carne, leche y huevos de gallina todos los días”, recordó.

A mediados de los noventa Reta se mudó a Alto Pencoso, donde ya lleva 20 años, pero con el correr del tiempo debió abandonar las tareas rurales y actualmente tiene un comercio. “Con los años que trabajé en mi vida es imposible que pague alquiler, y hace veinte años que lo hago, en el mismo lugar. Lo único que quería era no morirme en una cueva ajena, quería morirme en la mía propia”.

Por eso, a inicios de 2015, cuando una hernia en la ingle comenzó a impedirle moverse como siempre, Héctor se apuró y decidió vender algunas herramientas: “Vendí una máquina de cortar leña, de cuando hacía parrales, y otra máquina de cortar carne. Como soy un hombre sin vicios, también había estado ahorrando para ver si podía comprar un lote. Por eso tenía esa plata”, explicó.

Hacía tiempo que Olguín, de 37 años, vivía en Pencoso junto a su pareja y sus cuatro hijos, en un galpón abandonado que supo pertenecer al ferrocarril y que está a 150 metros de la vivienda de Reta. Los hombres nunca dejaron de verse y, según el anciano, nunca dejó de ayudar a Walter “con mercadería, con una garrafa, con lo que fuera”.

Sabía que había dinero

Olguín también lo ayudó, cuidándolo los días en que la hernia le impedía moverse. Por eso no solo conocía la vivienda, “sabía que yo tenía dinero, solo que él buscaba otro dinero, el de una agrupación gaucha de la que soy tesorero y el de un vecino enfermo al que yo ayudaba, pero se ve que revisando se topó con mis ahorros”, dice.

Héctor se dio cuenta del faltante el martes 24 de noviembre a la mañana, cuando fue a buscar dinero para viajar a San Luis por unos estudios médicos y halló vacíos los dos sobres de papel madera donde estaban los billetes. Y no dudó en acusar a Walter en la Policía. “Me sacó la plata el domingo 22, día de las elecciones. Él trabaja de cajero en el peaje de Desaguadero, pero ese día le había encargado una changuita para que limpiara y pintara la casa del hombre al que yo cuidaba. (Walter) me dijo que volvía de trabajar, iba a ir a votar y después a encontrarme en la casa del hombre, pero cayó dos horas tarde, apurado, nervioso, diciendo que no iba a hacer el trabajo porque ya no era hora. Para mí, sabiendo que yo no estaba, fue a mi casa y me robó”.

Los policías del Destacamento 8 de Alto Pencoso no hallaron ninguna abertura violentada en la vivienda, así que caratularon el hecho como un “hurto simple”. Reta les explicó que Olguín debió abrir “con un alambre o herramienta” el vidrio de la puerta que da al patio y que pudo utilizar una tenaza para abrir el ropero donde estaba el dinero, ya que la mitad de la llave está trabada en la cerradura y no es posible abrir el mueble de otra forma.

En dos días Olguín había hecho compras y gastos inusuales para su poder adquisitivo, así que el juez Marcelo Bustamante Marone ordenó allanar su domicilio el 25 de noviembre. La Policía lo detuvo y secuestró lo que había adquirido en un viaje a San Luis y en otro a La Paz, Mendoza. Eran cosas que no había podido darle a su familia con dinero propio: colchones, ropa, juguetes, mercadería, muebles y algunos artículos de electrónica. También, la suma de 2.445 pesos en billetes de distinta denominación, el único dinero en efectivo que quedaba en la morada.

De la investigación surgió que el imputado también había pagado algunas deudas, que había apostado una fuerte suma en las carreras cuadreras del pueblo y que le había confesado a su pareja, cuando lo vio con mucho dinero, que se lo había sacado a Reta.

Una pena injusta

Olguín nombró como abogado al defensor oficial Carlos Salazar, se negó a declarar y recuperó la libertad el 28 de noviembre procesado, por hurto simple.

Reta no sabe leer ni escribir y nunca contó con dinero para contratar un abogado, así que se enteró de los avances en la causa cada vez que lo citaron a los tribunales de San Luis para algún trámite. El 2 de diciembre de 2015 le entregaron todo lo que Olguín había comprado con su dinero y no tuvo noticias hasta mediados de setiembre de este año, cuando el juzgado le informó en una notificación que Walter accedía a resarcirlo con tres pagos de 500 pesos por el perjuicio causado en el robo.

El 8 de abril el juzgado había cerrado el sumario y el 20 del mismo mes el fiscal Esteban Roche, subrogante de la Fiscalía Nº 3, había pedido seis meses de cárcel para Olguín porque en su opinión no había dudas de que era culpable.

El 9 de mayo el expediente fue elevado a juicio oral, pero la defensa del imputado solicitó un acuerdo de resarcimiento para que el hombre no llegara a debate. El juzgado le corrió vista al fiscal y Roche consideró apropiado conceder la suspensión de juicio a prueba, siempre y cuando Olguín accediera a reparar el daño causado, aunque aclaró que “no resulta lógico ni ajustado a derecho pretender que el imputado afronte el pago de una suma que se encuentra por encima de su concreta situación patrimonial, pues ello implicaría privar al justiciable de su derecho a una solución alternativa”.

El 29 de setiembre Reta rechazó el dinero que le ofrecían y el 24 de octubre Bustamante Marone resolvió suspender el juicio y establecer como castigo para Olguín un año de tareas comunitarias en la Escuela Nº 10 "Juan Esteban Vacca", “en los días y horarios que considere pertinente el responsable de dicha institución, sin que las mismas interfieran en sus tareas remuneradas”.

Reta no entiende cómo fue posible que su caso se resolviera así. “Está comprobado que me robó, pero no hay castigo”, opinó, y se quejó de que el ladrón goce de una situación mejor que la de él, que es la víctima. “Sigue trabajando en el peaje y espera que el Gobierno le entregue una casa que ya tiene adjudicada. Hace unos meses el Municipio de Alto Pencoso lo reubicó a él con su familia en una vivienda del ex matadero del pueblo, para que estén más cómodos. Yo sigo alquilando y lidiando con mi hernia, porque me operaron y no quedé bien. No me queda otra que seguir atendiendo mi bolichito, con el mismo sacrificio de toda mi vida, luchando y recibiendo la injusticia que he recibido”, dice.

